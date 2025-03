Lukaku eguaglia l'Osimhen dello scudetto contro le big in Serie A: il dato | CN24

Ultime notizie SSC Napoli - 400 gol in carriera, 81 in Serie A: Romelu Lukaku in Napoli-Milan ha segnato un altro gol pesante, quello che ha indirizzato la partita. Mettendola in discesa, a parte le palpitazioni del finale.

Lukaku contro le big: la statistica sui gol

Ma c'è un dato molto interessante, che riguarda i cosiddetti gol pesanti di Romelu Lukaku, criticato per lunghi tratti della sua prima stagione al Napoli. Nello specifico, siamo andati a vedere i gol di Big Rom contro le cosiddette big del campionato italiano di Serie A. E sono già ben sette, eguagliando lo score di Victor Osimhen nella stagione dello scudetto (nessun paragone, sia chiaro: solo un dato statistico):

Lukaku nella stagione di Serie A 2024/25:

Milan-Napoli Napoli-Roma Fiorentina-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Napoli-Fiorentina Napoli-Milan

Romelu Lukaku in Napoli-Milan

Questi i gol invece di Victor Osimhen nella stagione scudetto in Serie A 2022/23, contro le "prime della classe":

Napoli-Bologna Roma-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Juve Napoli-Juve Napoli-Roma Napoli-Fiorentina

Lukaku e Osimhen a confronto

?Certo, si può sottolineare anche come Lukaku sia alla sua prima stagione in azzurro. E Victor alla sua prima stagione in azzurro (saltò però ben 13 giornate fra infortuni e Covid-19) ne segnò solo 3 (nessuno contro milanesi-Juve-Atalanta):

Bologna-Napoli Napoli-Bologna Napoli-Lazio

Insomma, i gol di Lukaku pesano eccome. Resta il Bologna da qui alla fine del calendario azzurro, per provare il sorpasso al Victor dello scudetto nei gol segnati contro le big. Sicuramente servirà il miglior Big Rom in una gara cruciale, la prossima al Dall'Ara, per il confronto a distanza con l'Inter.

