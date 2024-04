Incognita Europeo e non solo, la nuova stagione del Napoli già rischia di iniziare in salita | FOCUS

Notizie Napoli calcio. Una stagione disastrosa da archiviare il prima possibile e provare a ripartire. Il Napoli, a meno di clamorosi ribaltoni, lo farà senza la Champions League ed avrà l'obbligo di voltare subito pagina: un arduo compito per colui che sarà scelto da De Laurentiis come nuovo allenatore, con l'estate azzurra che potrebbe portare una vera rivoluzione nella rosa.

In attesa di capire nomi, strategie e scelte, c'è da fare fronte a due "imprevisti" che rischiano di far iniziare in salita il nuovo corso del Napoli: ovvero l'Europeo di calcio e la Coppa America. La manifestazione europea andrà in scena in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, mentre la rassegna sudamericana si svolgerà dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti.

Ritiro Napoli 2024, doppio rischio

Tutto ciò potrebbe portare ad importanti ritardi sul calciomercato, viste le variabili prestazionali e logistiche dei calciatori partecipanti, ma anche consegnare al nuovo alleanatore del Napoli una rosa ridotta all'osso in vista del primo ritiro di Dimaro (che dovrebbe iniziare nella seconda settimana di luglio). Di certo non un aiuto per un tecnico che dovrà mettere insieme i cocci e approcciarsi ad una nuova realtà in tempi molto ristretti: il rischio è che, a prescindere da quanto dureranno Europei e Coppa America degli azzurri che vi parteciperanno, molti calciatori potrebbero saltare quasi tutto il ritiro in Trentino.

Al netto degli ormai annunciati addii di Osimhen e di Zielinski (che parteciperà all'Europeo con la Polonia), proviamo a fare i conti con i giocatori "selezionabili" nell'attuale rosa azzurra:

Italia : Di Lorenzo, Meret e Raspadori sicuri di un posto, in bilico Politano e poi ci sono Gaetano e Folorunsho seguiti da Spalletti

: Di Lorenzo, Meret e Raspadori sicuri di un posto, in bilico Politano e poi ci sono Gaetano e Folorunsho seguiti da Spalletti Slovacchia : sarà ovvamente presente Lobotka, oltre all'attuale tecnico Calzona

: sarà ovvamente presente Lobotka, oltre all'attuale tecnico Calzona Georgia : presente la stella Kvaratskhelia, che ha strappato il pass ai playoff

: presente la stella Kvaratskhelia, che ha strappato il pass ai playoff Danimarca : seppur Lindstrom è in bilico per il poco utilizzo, resta in lizza per un posto

: seppur Lindstrom è in bilico per il poco utilizzo, resta in lizza per un posto Uruguay : in Coppa America ci sarà Mathias Olivera, punto fermo dei sudamericani

: in Coppa America ci sarà Mathias Olivera, punto fermo dei sudamericani Portogallo: Mario Rui in lotta, anche se al momento non sembra rientrare nelle scelte di Martinez

A tutti questi vanno poi aggiunti Dendoncker che non resterà in azzurro e Demme che dira addio dopo essere finito fuori dalle liste, mentre sono da valutare le posizioni di Gollini e Traore (in azzurro in prestito con riscatto). Se a questi si uniscono anche i partenti Osimhen e Zielinski, il rischio è che l'attuale rosa possa contare solo su pochissimi giocatori a disposizione del nuovo allenatore: rispetto ai calciatori presenti quest'anno, tolti i possibili nazionali ed i rientri dei prestiti e dei Primavera, dell'attuale prima squadra resterebbero i soli Contini, Natan, Juan Jesus, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Simeone e Ngonge, oltre al rientrante Zerbin dal prestito al Monza (e c'è anche il giovane Popovic, ancora non tesserato). A questi vanno poi aggiunti Cheddira, Zanoli e Caprile di rientro dai prestiti a Frosinone, Salernitana ed Empoli.



Il tutto, ovviamente, resta in divenire ed è suscettibile a cambiamenti nei confronti di un mercato che dovrebbe portare parecchie novità in casa Napoli. Resta comunque uno scenario che di certo non soddisfa il patron De Laurentiis che starebbe valutando anche la possibilità contrattuale di far slittare di qualche giorno il ritiro di Dimaro.