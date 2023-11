Totti: "Con Ilary devo trovare un nuovo equilibrio, l'importante è proteggere i figli"

Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi e lo fa con un'intervista al Corriere della Sera oggi in edicola, dopo la separazione avvenuta nel luglio del 2022.

Totti e Ilary Blasi

Totti su Ilary Blasi dichiara: "Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti".