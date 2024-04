“In Italia funziona così. Orsato punisce col giallo anziché col rosso un’entrata paurosa di Saelemaekers su Zortea e il VAR non dice nulla per non irritare Orsato. Doveri non dà rigore per un atterramento di Ngonge da parte di Zerbin e il VAR non dice nulla per non dispiacere Doveri. Serie A: il campionato dove la sola cosa che conta è non contraddire gli arbitri. Bello no?".

Questo lo sfogo del giornalista Paolo Ziliani paragonando gli episodi di Frosinone-Bologna e Monza-Napoli.