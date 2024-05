Ultime notizie Serie A - Un'altra delusione per i tifosi partenopei, con Udinese-Napoli che finisce 1-1 al 93'. Delusione non nascosta anche da Calzona nelle interviste e in conferenza stampa post partita.

Calzona furioso con Ostigard in Udinese Napoli

In partita, dalle telecamere della CBS, è stato anche inquadrato e ascoltato, furibondo, che se la prendeva con Ostigard: "Taglio, taglio!", gli urla. Ma il difensore temporeggia, perde tempo e riparte ancora da dietro, facendo sbracciare Calzona.

Ecco le immagini: