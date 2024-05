Festa d'addio per Zielinski: non solo il compleanno, domani ci sarà il party di congedo con amici e compagni

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è pronto a dire addio al Napoli: come già annunciato da tempo, il centrocampista polacco si trasferirà a parametro zero all'Inter.

Zielinski-Napoli, festa d'addio

Come riportato dal Corriere dello Sport, in occasione del suo compleanno per i 30 anni, domani Zielinski ha organizzato anche un party d'addio:

Come quello di Zielinski, altro assente del Franchi e fermo da diverse settimane. Lui, sì, ha il destino già segnato: dal prossimo anno ripartirà dall’Inter. Domani brinderà ai suoi 30 in un locale sul mare e per lui sarà anche la festa dell’addio ad amici e compagni.