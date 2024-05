Calciomercato Napoli, spunta la cifra per vendere Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli. Ancora qualche giorno e tutto sarà più chiaro per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana che Napoli che De Laurentiisvuole mettere al centro del progetto di ripartenza partenopea.

La volontà del Napoli è quell di trovare un accordo con Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto. Il calciatore è ovviamente molto seguito dalle big e di fronte ad un'offerta "fuori mercato" il patron De Laurentiis potrebbe vacillare. Ecco quanto scrive in merito il Corriere dello Sport:

Il Psg è uno spettatore molto interessato alla vicenda: deve colmare la voragine di talento creata dall’addio di Mbappé, promesso sposo del Real Madrid, e nella sua lista dei grandi obiettivi ha inserito proprio Kvara. In cima, in alto, in forma autorevole. Il Napoli, dal canto suo, non ha bisogno né intenzione di venderlo e rifletterebbe soltanto al cospetto di una proposta indecente: 120, 130 milioni o giù di lì