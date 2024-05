ADL attende Gasperini, Manna pronto a intervenire pesantemente sull’organico

Il Napoli ha deciso di attendere anche le mosse di Gian Piero Gasperini, lusingato dall’interesse del Napoli. A 66 anni avrebbe l’opportunità di chiudere la carriera in una grande squadra. Gasp non ha ancora deciso: lo farà questa settimana, dopo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Come riporta La Repubblica:

"Per la dirigenza azzurra, è considerato il profilo ideale per dare il via a un nuovo ciclo. Gasperini sa lavorare (e migliorare) i giovani con un gioco moderno ed efficace. Il diesse in pectore, Giovanni Manna, sarebbe ovviamente pronto a intervenire pesantemente sull’organico per renderlo adatto alle esigenze del tecnico".