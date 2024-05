Kvara vuole un ingaggio da top player: contatti con ADL ma c'è distanza tra le rispettive volontà

Ultime calcio - Il futuro di Khicha Kvaratskhelia non è ancora scritto, anche se le intenzioni di De Laurentiis sono chiare e sono quelle di trattenerlo in magli azzurra.

Rinnovo Kvaratskhelia, gli ultimi aggiornamenti

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, De Laurentiis ha le idee chiare: Osimhen andrà via per 130 milioni di euro e Kvaratskhelia ha la stessa valutazione, se non addirittura superiore. Gli 80-90 milioni che da Parigi sembrano intenzioni ad offrire non bastano neanche ad aprire un dialogo. De Laurentiis ha smentito incontri con il padre Badri, i contatti ci sono stati e al momento hanno certificato una distanza tra le rispettive volontà. Kvara vuole un ingaggio da top player.