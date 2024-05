Milan, Pioli: "Futuro? Non ho ancora parlato con nessuna squadra"

Ultime calcio - Al termine della sfida contro i granata, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha dichiarato ai media sul suo futuro:

“Al di là delle difficoltà difensive che abbiamo avuto, la partita di stasera aveva l’importanza che aveva ma è stato l’emblema della stagione. Io non ce l’ho con nessuno, dico che abbiamo avuta una situazione non semplice e abbiamo portato a casa un buon campionato. Non ho appuntamenti con la società, non so cosa succederà questa settimana, se sarà prima o dopo. Io non ho parlato con nessun’altra squadra perché ho troppo rispetto del Milan per quello che abbiamo fatto in questi anni e ci non sto pensando dopo cinque anni belli e intensi”.