Napoli in Conference League? C'è ancora una speranza, tutto dipende dalla Fiorentina: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il Napoli rischia di finire fuori dall'Europa calcistica dopo 14 anni di presenze consecutive. L'ultima speranza si chiama Conference League, ma il destino non dipende più solamente dagli uomini di Calzona.

Napoli in Conference League? Gli scenari

Il Napoli, ad una giornata dalla fine, è scivolato al decimo posto in classifica ed è stato superato anche dal Torino di Juric. Al momento la corsa all'ottavo posto vede la Fiorentina a 54 punti (ma con una partita in meno), il Torino a 53 ed il Napoli a 52.

I giochi sembrerebbero fatti, eppure, come riporta il Corriere dello Sport, c’è sempre ancora una luce pallidissima a tenere vive le ultime. La storia è complessa, articolata e strettamente connessa al destino della Fiorentina, ma nella migliore delle ipotesi possibili per le nostre squadre - e comprendendo Italiano e i suoi se leggendo volessero ricorrere a qualsiasi rito scaramantico immaginabile -, la vittoria in finale di Conference contro l’Olympiacos con annessa qualificazione all’Europa League, e il contemporaneo piazzamento in campionato all’ottavo posto, garantirebbero la qualificazione della nona classificata alla prossima edizione di Conference.

Napoli ancora in corsa, dunque, seppur con poche chance: nell'ultima giornata gli azzurri ospiteranno il Lecce già salvo al Maradona ed avranno come unico risultato la vittoria. Il Torino, invece, farà visita ad un'Atalanta già in Champions e con la testa alla finale di Europa League: per non dimenticarsi della stessa Fiorentina che andrà a far visita ad un Cagliari a caccia di punti salvezza, per poi recuperare il match contro la stessa Atalanta.