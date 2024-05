Infortunio Osimhen, il nigeriano è volato a Parigi! CorSport: le ultime sulle sue condizioni

Notizie Napoli calcio. Napoli-Lecce potrebbe essere l'ultima partita di Osimhen in maglia azzurra: il centravanti nigeriano, out contro la Fiorentina, cercherà il recupero per salutare i tifosi.

Infortunio e futuro Osimhen, gli aggiornamenti

Intanto di Osimhen ne ha parlato il Corriere dello Sport, svelando un retroscena:

Victor Osimhen è volato a Parigi con un jet privato, da domani proverà a forzare per giocare contro il Lecce in quella che potrebbe essere l’ultima con la maglia del Napoli e dunque la partita del suo possibile addio. Osi vorrà esserci per l’ultima e da domani si confronterà con lo staff medico. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.