Il Napoli del futuro per riprendere immediatamente quota intende rinforzarsi sugli esterni. Il nome nuovo sul taccuino dello scouting azzurro è quello dell’anglo-giamaicano Mason Greenwood.

Il Napoli su Greenwood

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il giovane esterno offensivo (può giocare anche centrale), 22 anni di proprietà del Manchester United, è stato girato in prestito al Getafe in Spagna. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus.