Tuttosport - Manna valuta il rinnovo di Anguissa, verso l'addio Juan Jesus: le ultime

Calciomercato Napoli. In attesa di essere ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna è già al lavoro per programmare la prossima stagione del club di De Laurentiis.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

In realtà l’ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova società e molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato in entrata, su quello in uscita, sui prestiti (Traorè e Dendoncker saranno restituiti) e sui rinnovi da proporre per i calciatori che hanno contratti con scadenza 2025 (con Anguissa si potrebbe trattare, Juan Jesus sarà libero) e 2026, soprattutto Simeone ed Ostigard.