L’affetto social dei tifosi del Napoli: "Ricordiamo Di Mare allo stadio"

La definizione di “napoletano” potrebbe combaciare esattamente con quella di Franco Di Mare. L’appello è arrivato via social. Per la famiglia Di Mare, d’altronde, lo stadio è una abitudine da quarant’anni:

«Sarebbe bello se domenica prossima contro il Lecce si facesse qualcosa per ricordare Franco. Dal minuto di raccoglimento alla fascia al braccio. Qualcosa va fatto perché è andato via un grande figlio della nostra città» si legge dal post Facebook del professore Andrea Carpentieri.

L'appello social nel ricordo di Franco Di Mare

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, l’invito è stato raccolto immediatamente dallo scrittore Maurizio de Giovanni, tifoso e grande amico dello stesso Di Mare. I due si erano incontrati una delle ultime volte esattamente un anno fa, in uno speciale “Frontiere” della Rai che Di Mare aveva promosso per lo scudetto del Napoli. L’invito di de Giovanni sembra essere piaciuto a tanti a giudicare dal numero di like, commenti e condivisioni del post stesso. Il Napoli di Calzona giocherà la sua ultima gara dell’anno proprio il prossimo weekend contro il Lecce al Maradona. Quello di onorare Di Mare potrebbe essere il modo migliore per provare a chiudere davanti ai tifosi che l’hanno seguito e apprezzato per anni in tv.