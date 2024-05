ULTIM'ORA - RAI: Gasperini prima scelta di Manna e Chiavelli, se accetta sarà il nuovo allenatore!

Calciomercato Napoli, importanti aggiornati dall'esperto Ciro Venerato a Rainews 24.

Dura reprimenda del presidente Aia Pacifici nei confronti di Massimiliano Allegri. : ogni protagonista -ha affermato a Lanciano - deve assumersi le responsabilità dei propri gesti. Mercato Napoli; tutto passa per Dublino. Se Gasperini accetterà l'offerta di Giovanni manna ( ha preso casa a Posillipo) sarà il nuovo allenatore del Napoli. Con Antonio conte resta la differenza tra domanda e offerta. Italiano pupillo di Aurelio de Laurentiis. Pioli gradito all' area tecnica. Ma tutto passa per Gasperini. Prima scelta di de Laurentiis Manna e chiavelli. Viste le difficoltà economiche ( per ora!) con Antonio conte. Pronto a fare sconti ma non elargire saldi di fine stagione.