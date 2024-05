UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, Cavaliere confermato assistant coach di Milicic. Llompart: "Ha compreso la nostra filosofia"

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che Francesco Cavaliere sarà ancora l’assistant-coach di Igor Milicic per il prossimo campionato di Serie A. La società azzurra ha esteso il contratto con Cavaliere per il prossimo biennio (scadenza giugno 2026). Per il tecnico puteolano si tratta della sesta stagione consecutiva con gli azzurri.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica:

"Sono molto contento del rinnovo di Francesco Cavaliere. Lui ha compreso perfettamente la filosofia che abbiamo voluto portare all'area sportiva, adattandosi nel migliore dei modi al lavoro di Coach Igor Milicic. È un orgoglio per una società avere la collaborazione di una persona come Francesco Cavaliere sempre pronto a lavorare ed aiutare. Non c'è alcun dubbio che Cavaliere sia stato una componente molto importante del successo che abbiamo avuto in questa stagione"

Dichiarazione di Coach Francesco Cavaliere: