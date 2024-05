Da Bologna - Italiano e Sarri primi nomi per la panchina, occhio alla suggestione De Zerbi

Ultime calciomercato. Una straordinaria stagione ha riportato il Bologna in Champions League, ma i rossoblu rischiano di dire addio al tecnico Thiago Motta che è sempre più vicino alla Juventus.

Per il Corriere di Bologna impazza già il toto-sostituto e non mancano nomi altisonanti e sorprese:

I nomi di Vincenzo Italiano (in particolare) e di Maurizio Sarri restano i più gettonati in una lista ampia, corposa, nella quale è impossibile escludere sorprese. Anche perché ad ogni ora ci sono colpi di scena sulle panchine di tutta Europa:L’ultima è la fine del rapporto tra Roberto De Zerbi e il Brighton, che si separeranno consensualmente. Il che significa che salta la clausola rescissoria da 15 milioni e che il bresciano diventa un candidato forte e per diverse panchine nobili ancora libere, in Europa e in Italia. Il Bologna aveva già pensato a lui per la successione di Mihajlovic, chissà che certi fili non si possano riannodare.