Calzona 'svela' la situazione catastrofica: insofferenza verso tutti gli allenatori e tensioni tra giocatori

Lo sfogo di Francesco Calzona venerdì sera nel post partita con la Fiorentina riecheggia ancora. Il tecnico ha parlato senza freni e senza peli sulla lingua:

«Non mi aspettavo una catastrofe generale che non è solo di campo ma generale. Ho dovuto pensare non solo al campo, ma anche a tanto altro: mi sono ritrovato a gestire tante situazioni che non pensavo».

Calzona svela la situazione catastrofica

Ma a cosa si riferiva Calzona? Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, facile immaginare, anche sulla scorta di quanto poi aggiunto dallo stesso allenatore riguardo problematiche pregresse, che i riferimenti possano riguardare situazioni ambientali. Di spogliatoio e non solo. Magari una sorta di “anarchia” che pure era venuta a galla fin dall’alba del campionato in casa Napoli. Fin dai tempi di Garcia. Gli atteggiamenti di insofferenza e di insubordinazione di alcuni dei senatori del gruppo, ad esempio, sono venuti subito a galla. Da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Simeone e Politano, con De Laurentiis che provò a richiamare tutti all’ordine con il diktat “tolleranza zero”.