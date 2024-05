"Rottura totale Calzona-spogliatoio, svolte solo partitelle!". SSC Napoli a CN24: "Fake news"

SSC Napoli, rottura totale tra Calzona e lo spogliatoio! Addirittura i calciatori del Napoli in allenamento si limiterebbero ormai a fare le partitelle, con l'allenatore che non starebbe nemmeno più conducendo le consuete sedute tattiche. Una notizia che se confermata spiegherebbe molto del momento vissuto dal Napoli in queste settimane, con la squadra ormai alla deriva e incapace di reagire.

Napoli, Calzona non allena più la squadra

Ultime notizie. A dirlo è il giornalista Flavio Ognissan, in diretta su Tv Play: "Ho saputo da qualche amico che lavora nell'ambiente Napoli che tra Calzona e lo spogliatoio c'è rottura totale: Calzona non fa nemmeno più gli allenamenti tattici! La squadra si limita ad andare in campo".

Sull'argomento è intervenuto nel corso della diretta anche Claudio Agave: "C'è una voce che gira ormai da settimane secondo cui il Napoli fa solo le partitelle in allenamento. Ovviamente è una voce difficile da confermare perché agli allenamenti nessuno ci entra e la stampa viene tenuta lontano".

AGGIORNAMENTO: 15:55 La redazione di CalcioNapoli24 ha contattato il reparto comunicazione della SSC Napoli per avere informazioni in merito a questa clamorosa indiscrezione e la risposta è stata lapidaria: "Fake news"