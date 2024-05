Il Mattino - De Laurentiis non sa chi prendere, per un po' ha creduto di poter riconfermare Calzona

Calciomercato SSC Napoli - Preoccupato non sembra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, alla ricerca di un allenatore come racconta Il Mattino.

Vero, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha deciso, ha ancora le idee confuse:

“Non sa chi prendere dopo aver chiuso il cerchio attorno ai quattro nomi della sua lista. Non è una situazione piacevole, questa per il patron: per un po’ ha creduto di poter riconfermare Calzona, ma la deriva del Napoli gli ha fatto capire che non era una scelta percorribile.

Il suo mea culpa su Garcia è tardivo: esonerarlo è stato un errore gigantesco. E lo è stato ancor di più alla luce di quelle che - dice - erano le sue previsioni: ovvero che era un anno complicato. Se lo credeva per davvero, perché mandare via il francese che era quarto in classifica e già praticamente qualificato per gli ottavi di finale di Champions?”