Notizie Napoli calcio. Si è discusso molto dell'assenza di capitan Giovanni Di Lorenzo nella gara disputata dal Napoli contro a Fiorentina.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito alcuni retroscena sulle condizioni di Di Lorenzo:

Il capitano non era in campo contro la Fiorentina per una gastroenterite acuta. Tra i sintomi avvertiti venerdì, a poche ore dall’inizio della gara, anche conati di vomito e dolori addominali che lo hanno costretto a dare forfait.