Le parole di De Laurentiis sul signor Kvaratskhelia: una tragedia, una farsa

La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis è riuscita nello scopo di togliere qualsiasi attesa a Fiorentina-Napoli, che poi si è rivelata una bella partita, piena di folate, di gesti tecnici da applaudire. C’è da ammettere che il patron azzurro riesce sempre nell’intento di attirare le attenzioni, soprattutto quando su qualche argomento compie certe inversioni a U da ritiro immediato della patente.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Ad esempio le parole su Khvicha Kvaratskhelia: “Io sto serenissimo. Tranquillissimo. Signori miei, i contratti vanno rispettati. Il signor Kvara non ha segnato per mesi”. Non è la prima volta che De Laurentiis si lascia andare a parole di non troppa grazia nei confronti del giocatore più talentuoso della rosa del Napoli, e potrebbe certamente non essere la strategia giusta.

Il fatto è che Kvaratskhelia è una delle poche ragioni che spingono un appassionato a vedere queste ultime partite del Napoli, perchè gioca uno contro tutti, prende una caterva di legnate sulle gambe, perchè ha nei piedi la capacità di essere sempre pericoloso, di poter segnare punizioni come quella del 2-2. E non merita certi trattamenti mediatici e narrativi.

Insomma, sulle frasi di De Laurentiis riguardanti Kvaratskhelia: se fino a qualche settimana fa avevano le fattezze di una tragedia (ma un imprenditore, non un prenditore, persegue una logica finanziariamente solida), la punizione le hanno rese una farsa.