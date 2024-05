Rinnovo Kvaratskhelia, ingaggio da oltre 4mln: ADL lo vuole blindare ma Barcellona e Psg provano l'inserimento

La pennellata di Kvaratskhelia sul rettangolo dell’Artemio Franchi di Firenze è valsa venerdì scorso il pareggio del Napoli contro la Viola ed ha celebrato ancora una volta il genio del talento georgiano. Una rete d’antologia che è anche una risposta implicita alle ultime dichiarazioni di De Laurentiis sul suo conto:

«Il signor Kvaratskhelia non ha segnato da novembre a marzo», ha detto il patron proprio giovedì scorso alla vigilia del match con la Fiorentina parlando del georgiano. Kvara resta comunque una garanzia ed è ad una sola rete dal suo record stagionale dello scorso anno.

Rinnovo Kvaratskhelia, si cerca l'accordo

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, non è un caso che si siano fatti avanti squadre del calibro del Barcellona e del Psg per tentare di strapparlo al Napoli. Sul piatto della bilancia ci sono tanti soldi (il club francese è pronto a sborsare 80 milioni più una contropartita tecnica) e la prospettiva della super Champions come vetrina europea che alletterebbe chiunque. Kvara però non ha mai fatto mistero del suo legame con il Napoli e la situazione è tutta in divenire. Khvicha è legato al club azzurro fino al 2027, ma ha anche un ingaggio tra i più bassi della rosa dei senatori del Napoli (1,5 milioni a stagione). De Laurentiis sa bene che per blindare il suo diamante più prezioso deve aumentare l’ingaggio per arrivare a poco più di 4 milioni all’anno (compreso bonus). Per il momento le parti si stanno studiando dopo avere fatto le prime mosse.