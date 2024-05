Calzona aveva fatto una richiesta per le ultime due di campionato, si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Ultime notizie SSC Napoli - L’ha aperta e l’ha chiusa il Napoli. Peccato che in mezzo ci siano state le solite distrazioni, i soliti buchi e l’amarezza per l’ennesima occasione fallita come racconta Il Mattino.

Il Napoli rischia l’Europa

Adesso anche la Conference è quasi utopia. Il Napoli è virtualmente fuori da tutte le coppe dopo 14 anni di fila: