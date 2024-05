Imitazione De Laurentiis, Max Giusti: "Pare non gli faccia piacere, spero si possa ricredere! Parodia migliore che ho fatto, ecco come è nata l'idea"

Ultime notizie. L'imitazione del comico Max Giusti che al Gialappa's show veste i panni di Aurelio De Laurentiis, sta letteralmente spopolando.

A parlarne è lo stesso Max Giusti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

Con De Laurentiis il discorso è un po' diverso. «Non l'ho immaginato immerso nel calcio, sarebbe stato riduttivo e meno divertente. Parliamo di un uomo che ha fatto la storia del cinema italiano e che raccontando quel mondo può mettere insieme Raquel Welch e Massimo Bol-di, spaziando ovunque. La prima volta che mi sono truccato da De Laurentiis ho capito che non potevo non farlo. Ha autorevolezza. E autorità, tanto da potersi permettere di trattare male i Gialappi. Devo ammettere che c'è stato un riscontro enorme, io non ho mai ricevuto complimenti così espliciti. C'è stato pure chi mi ha scritto: "Sei riuscito a rendere simpatico anche De Laurentiis". . Spero che anche lui possa gradire».

Non ha avuto riscontri? «Mi è arrivata voce che non gli faccia piacerissimo, ma spero si possa ricredere. Per me è una bellissima parodia, forse la più bella che abbia mai fatto».