Super gol di Politano in Napoli-Casertana: azione manovrata fantastica degli azzurri! | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Casertana termina 1-1: finisce la quarta amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella seconda gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro,dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

Il pareggio degli azzurri, dopo il gol di Vano, è arrivato grazie ad una splendida azione manovrata degli azzurri sulla trequarti, culminata nella grande azione individuale di Politano che si accentra, conclude in rete e supera il portiere.

Ecco il video: