Perillo: "Il Napoli che conoscevamo è tornato, ora ho una speranza..."

Notizie Calcio Napoli – Un Napoli finalmente convincente batte l’Udinese per 4-1 al Maradona ritrovando le reti di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il collega Antonello Perillo ha commentato la gara sul suo profilo Twitter:

"Il #Napoli che conoscevamo è finalmente riemerso dalle nebbie che lo avevano avvolto. Gli azzurri hanno vinto e convinto, con classe e prepotenza travolgendo l’#Udinese e mostrando a tutti, #Garcia compreso, splendide giocate imparate a memoria nei due anni targati #Spalletti. Il tecnico francese ha presentato una squadra tatticamente ordinata, corta, compatta, senza vuoti e distanze eccessive che nelle ultime uscite avevano sfilacciato i reparti. Tra gli azzurri tutti bene. Segnalazioni speciali per il solito inarrestabile #DiLorenzo, l’ottimo #MarioRui, un sontuoso e ispiratissimo #Zielinski, un estroso e caparbio #Politano. Ma su tutti #Kvaratskhelia, tornato stratosferico con due pali, un assist e un gol, e Victor #Osimhen, per il quale la partita non era certo facile. La speranza per chi ama i colori azzurri è che questa maiuscola prestazione possa servire per stemperare le polemiche, per favorire qualche rinnovo che rasserenerebbe l’ambiente e che convinca Garcia ad andarci piano con esperimenti che rischiano di far saltare intese e movimenti collaudati alla perfezione ?? #NapoliUdinese #SerieA".