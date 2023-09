OptaPaolo - Osimhen infrange un'altra statistica, raggiunti Mertens e Higuain

Notizie Calcio Napoli – Un Napoli finalmente convincente batte l’Udinese per 4-1 al Maradona ritrovando le reti di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. La piattaforma di statistiche sportive OptaPaolo ha avuto questo da dire sul nigeriano:

Prima di Osimhen (5ª gara di fila in gol vs Udinese), solo Mertens (vs Bologna e Cagliari) e Higuaín (vs Lazio) avevano segnato per almeno 5 match consecutivi con il Napoli vs una singola avversaria in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria (94/95). Filotto.