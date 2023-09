Ultime news SSC Napoli - L’agente è lo stesso di Victor Osimhen, eppure Juan Jesus è spesso protagonista dei TikTok funny del club azzurro sul canale ufficiale del club partenopeo. E in molti sui social si chiedono, polemizzando: "Per Juan Jesus non minaccia querela?".

Infatti, il difensore azzurro Juan Jesus ha lo stesso procuratore di Osimhen: l'agente è sempre Roberto Calenda.