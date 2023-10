Il Real Madrid lascia l'Hotel: cori vergognosi contro Ancelotti | VIDEO CN24

Manca poco per Napoli Real Madrid e c'è già un clima più che acceso in città. Vergognosi i cori che sono stati intonati per Carlo Ancelotti da parte di alcuni tifosi del Napoli all'uscita del Real Madrid dall'Hotel dove alloggia.

Napoli Real Madrid: cori contro Ancelotti

Napoli - Il Real Madrid lascia l’hotel Vesuvio per l’allenamento di rifinitura allo stadio Maradona. Da parte di alcuni tifosi presenti all’esterno dello stadio sono partiti dei pessimi cori contro il tecnico Carlo Ancelotti. Gruppo sparutissimo di giovani tifosi che ha intonato il coro per qualche secondo “Ancelotti figlio di put**na”.