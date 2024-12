Buongiorno: "Gara emozionante, ritrovati tanti amici. Un grazie ai tifosi del Napoli presenti anche a Torino"

Torino-Napoli 0-1, altra vittoria pesante degli azzurri che restano al primo posto in classifica. All'indomani del successo coi grananata, Alessandro Buongiorno - che nel Toro è cresciuto da bambino - ha postato il seguente messaggio:

"Quello di ieri è stato un pomeriggio emozionante per me perché sono tornato in un luogo che occupa un posto speciale nel mio cuore. Ho ritrovato tanti amici a cui auguro il meglio per il futuro.



La cosa importante, però, era la prestazione in campo e il risultato finale. Siamo una squadra solida e lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Un grazie ai tantissimi tifosi del Napoli che ci hanno seguito in questa lunga trasferta".