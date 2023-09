A Sky dimenticano totalmente il Napoli nelle gare giocate in Europa | VIDEO

Il Napoli è stata l'unica squadra italiana ad aver vinto in Champipons League in questa prima giornata, eppure a Sky Sport sembrano aver dimenticato la gara giocata dagli azzurri a Braga. Durante un appuntamento di oggi a Sky Sport 24 in cui si è fatto il punto della situazione in merito alla due giorni europea per le 7 squadre italiane impegnate tra Champions, Europa League e Conference League, i giornalisti presenti in studio hanno completamente dimenticato la vittoria del Napoli. Clicca su play per guardare il video che sta circolando su Twitter: