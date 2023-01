Napoli Calcio - Bologna-Spezia 2-0, si è aperto così il nuovo turno di Serie A. Sconfitta per i liguri ora che al prossimo turni ospiteranno il Napoli nel proprio stadio. Mehdi Bourabia, centrocampista dei bianconeri, ha parlato della gara ai microfoni della Rai nel post partita di ieri: “Prepareremo bene questa partita e cercheremo di fare una buona prestazione anche se non è affatto facile. Ma giochiamo in casa e ci proveremo”.