Monza, Palladino: "Il mio futuro? Ai primi di giugno saprete la mia decisione"

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

Ha preso una decisione sul suo futuro? "In conferenza dico sempre tutta la verità, anzi a volte parlo anche troppo. Manca poco al termine e ai primi di giugno saprete la mia decisione. Il Monza è una bellissima realtà. Il primo giorno che sono arrivato qua la Serie A era un sogno ed oggi è realtà. Non siamo mai stati a rischio retrocessione e abbiamo dato continuità. Devo dire anche grazie a voi giornalisti perché la comunicazione è importante. Le pagine del Monza da scrivere sono ancora tante, e sono certo che saranno bellissime".

A chi vanno i ringraziamenti di Palladino? Dispiaciuto per qualche critica arrivata nell'ultimo periodo?

"Ho ringraziato davvero tutti, dallo staff ai magazzinieri, ai cuochi, ai giardinieri. Tutti coloro che hanno dato un grande apporto. Ci dispiace per questo ultimo mese e mezzo, ho sentito qualche critica ma la squadra non ha mai mollato. Ve lo garantisco".