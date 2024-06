Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ai microfoni di Sport Imedi ha parlato anche di Antonio Conte e degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione:

"Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì".