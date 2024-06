Mario Hermoso-Napoli in stand-by! Sky - La trattativa non si sblocca: il motivo

Calciomercato SSC Napoli - Non si sblocca la trattativa fra Mario Hermoso ed il Napoli, stando alle ultime notizie. Nello speciale di calcio mercato su Sky Sport 24 raccontano:

"Non solo Buongiorno, c'è l'idea di prendere anche altri difensori. C'è il nome di Rafa Marin, di proprietà del Real Madrid: potrebbe essere un nuovo innesto per la difesa di Conte, piace molto al nuovo tecnico. E piace tanto anche Mario Hermoso che è l'altra idea per Conte. La trattativa qui al momento è un attimo in stand-by, capiremo gli sviluppi: il calciatore è svincolato, quindi ci sono cifre un po' alte nelle richieste degli agenti (commissioni) e dello stipendio del difensore ex Atletico Madrid".