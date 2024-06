Hamsik: "Questi sono tempi terribili per la Slovacchia, spero che lo sport aiuti"

Ultime notizie. La Slovacchia si prepara ad esordire agli Europei2024, ma l'opinione pubblica slovacca è ancora scossa dall'attentato al primo ministro Robert Fico, colpito con un'arma da fuoco lo scorso 15 maggio. Oggi il Corriere del Mezzogiorno riporta le parole di Marek Hamsik, ex capitano del Napoli e dirigente della Nazionale slovacca, che ha commentato così la situazione in patria.

"Questi sono tempi terribili per la Slovacchia. Non potevo nemmeno immaginare che accadesse. Lo sport ha sempre unito le persone e sollevato l’umore del Paese, quindi spero che le persone tiferanno per noi e metteranno da parte le loro differenze".