Romano: "Situazione Osimhen tesa, c'è solo l'Arsenal! Il Chelsea ha avvisato il Napoli, è fuori dalla corsa"

Calciomercato SSC Napoli - Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Victor Osimhen:

"Victor Osimhen vuole andare via da Napoli ed il Napoli vuole venderlo. La situazione di Osimhen è tesa ed è legata alla clausola di 120 milioni di euro messa dal Napoli a dicembre ed il Napoli si aspetta quindi offerte importanti che a oggi mancano. Il Chelsea non prenderà Osimhen e l’ha ribadito al Napoli negli ultimi contatti per Lukaku. L’Arsenal è l’unica squadra di Premier che vorrebbe il centravanti nigeriano, ma non alle cifre del Napoli. In Premier la storia del Financial Fair Play sta incidendo non poco. La mia sensazione è che tutte le parti in causa stanno cercando una soluzione per separarsi, che ad oggi non c’è".