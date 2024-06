Pioggia di critiche contro Osimhen: "O si scusa, o va bannato dalla Nazionale"

Lo sfogo di Victor Osimhen in diretta su Instagram non è passato di certo inosservato in Nigeria. Le parole di Victor contro il CT della Nazionale nigeriana hanno fatto il giro del web e adesso sono moltissimi gli opinionisti che si stanno scagliando contro l'attaccante del Napoli.

Tra questi Pastor Peterside Idaho, ex portiere della Nazionale nigeriana, considerato una leggenda in patria, ha preso posizione contro Osimhen: "Finidi George è una leggenda, se hai qualche problema con lui chiamalo, è così che fanno le persone resposabili! La nostra Nazionale è sacra, quando io indossavo quella maglia c'era rispetto reciproco, specie per chi l'ha indossata prima di noi. Osimhen non è il primo e non sarà l'ultimo a vestire la maglia della nazionale nigeriana, ma non può parlare così senza controllarsi, dovrebbe chiedere scusa a tutti, alla federazione, al CT, alla Nigeria e agli ex calciatori della Nazionale. O si scusa o va bannato dalla Nazionale, perché non possiamo permettere episodi del genere. Chi è al comando della federazione deve dimostrare determinazione adesso e richiamare all'ordine i calciatori. Certe sciocchezze devono finire".