Pedullà: "Chiesa, la Juve ha già deciso di cederlo! C'è la Roma, dalla Premier potrebbero offrire questa cifra"

Ultime calcio - Alfredo Pedullà parla del futuro di Chiesa sul proprio canale Youtube:

"Capisco i tifosi della Juventus che non vogliono la cessione di Chiesa ma la Juventus, a prescindere da come andrà l'Europeo, ha deciso di cederlo. Nessuno alla Juventus mette in discussione le qualità di Chiesa, ma evidentemente nel modo di pensare calcio di Thiago Motta l'esterno viene considerato non congeniale con le caratteristiche del suo modo di vedere il pallone. L'Europeo è una vetrina eccezionale e lui nella partita con l'Albania ha dato tutto quello che poteva, giocando sulla fascia destra. È stato sempre detto che in quella posizione non vuole agire ma lo stesso Chiesa nel post partita di ieri ha confermato come quella posizione gli sia congeniale. La Roma ha mostrato interesse per lui ma se in questo Europeo si mostrasse continuo e decisivo per l'Italia, magari alcuni club inglesi potrebbero tornare sulle sue tracce. Credo che fra un mese se gli azzurri saranno arrivati in fondo alla kermesse internazionale, allora dalla Premier qualcuno si potrebbe svegliare ed offrire 50 milioni di euro. Lui è reduce dalle annate con Allegri, ossia da un apprendistato al contrario: non è stato mai utilizzato in base alle sue caratteristiche, non ha mai giocato come esterno per puntare l'uomo, ha dovuto sopportare un gioco basato solo sulle ripartenze".