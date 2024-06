Calciomercato - Dopo le grandi polemche e contestazioni di questa stagione ora Luigi De Laurentiis vuole rilanciare il Bari e ha scelto Di Cesare: (che si è appena ritirato lasciando da capitano il Bari) come dirigente operativo. A poco meno di una settimana dal suo ritiro dal calcio giocato, la società non ha comunicato esattamente quale ruolo avrà nel Bari che verrà il suo ex capitano. L'allenatore scelto, salvo sorprese, sarà Moreno Longo che firmerà nelle prossime ore un biennale.