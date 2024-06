Sfogo Osimhen, non è la prima volta che sbotta: ecco quando e con chi è accaduto

Napoli - Arrivano le ultime notizie in merito a quello che è stato lo sfogo di Victor Osimhen dal ritiro della Nazionale della Nigeria visto ciò che è accaduto col suo commissario tecnico che si è appena dimesso. Ma come ricorda Il Mattino, non è la prima volta che Osimhen si lascia andare ad uno sfogo social. È già capitato quest'anno (a gennaio scorso) con l'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli. «Sei una vergogna ed un pezzo di m... - aveva tuonato Osi - Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca».

Il tutto a causa delle dichiarazioni dell'agente del georgiano che aveva preventivato il futuro di Osimhen lontano da Napoli per la prossima stagione («Pensate davvero che Osimhen giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate», aveva detto Jugeli).