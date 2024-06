Sky - La reazione del Napoli alle parole dell'agente di Kvara. Rifiutati già 100 milioni dal Psg

Kvaratskhelia resta incedibile per il Napoli nonostante le dichiarazioni del suo agente Mamuka Jugeli. A riportare l'indiscrezione è la redazione di Sky Sport che ha raccontato un po' la reazione del club alle parole rilasciate dall'agente del calciatore georgiano ma anche dal padre di Khvicha.

Ecco le parole del giornalista Emanuele Baiocchini su Kvara ai microfoni di Sky:

"Per il Napoli Kvaratskhelia è incedibile, il club non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Dal Napoli fanno sapere che hanno già rifiutato cento milioni offerti dal Psg. Per Conte è un punto fermo della squadra. In questa finestra di mercato sarà dunque molto difficile che Kvara lasci il Napoli, a meno che il Psg non alzi notevolmente l’offerta".