Formazioni ufficiali Torino-Udinese: le scelte di Vanoli e Runjaic

Formazioni ufficiali Torino-Udinese: fischio d'inizio alle 18.30 per il recupero delle gare non giocatesi a Pasquetta. Sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato se non migliorare la propria classifica, considerando il rispettivo 10° e 11° posto entrambe a quota 40 punti.

Formazioni ufficiali Torino-Udinese: recupero della 33ª giornata di Serie A, in programma stasera, mercoledì 23 aprile alle ore 18:30.

Formazioni ufficiali Torino-Udinese

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Linetty; Gineitis, Casadei, Elmas; Adams A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Sanabria, Dembelè, Tameze, Cacciamanni. All. Vanoli UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Serie A 33a giornata, il programma di Pasquetta

Torino-Udinese lunedì 21 aprile, ore 12.30

lunedì 21 aprile, ore 12.30 Cagliari-Fiorentina lunedì 21 aprile, ore 15.00

lunedì 21 aprile, ore 15.00 Genoa-Lazio lunedì 21 aprile, ore 18.00

lunedì 21 aprile, ore 18.00 Parma-Juventus lunedì 21 aprile, ore 20.45

Il turno si chiuderà dunque stasera al Tardini.