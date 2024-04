Da Empoli - Nicola prepara la sfida al Napoli: possibile il 3-4-2-1, potrebbero esserci novità di formazione

L'Empoli torna in campo per proseguire il lavoro in vista della sfida di sabato, al Castellani arriverà il Napoli. La squadra si allenarà nuovamente domani ma la seduta sarà a porte chiuse, cosi come la rifinitura di venerdi. Le ultime notizie da PianetaEmpoli:

"Dal punto di vista tattico si lavora sul 3-4-2-1 e potrebbero esserci novità di formazione. Il reparto che dovrebbe non aver niente in discussione è quello della difesa, mentre in mezzo ci sono diversi ballottaggi. Maleh potrebbe tornare titolare sul centro sinistra, ed accanto all’ex Fiorentina potrebbe andare Cacace. Più solida la posizione di Gyasi sulla mezzala destra, mentre è da capire se Grassi potrà insidiare Marin. Niang sembra in vantaggio per essere la punta titolare. Scelta abbastanza scontata dovrebbe essere qualla di Cambiaghi, da capire se in coppia con Zurkowski o Cancellieri"

Â