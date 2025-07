Gazzetta - Napoli favorito sul Bologna per Miretti, ma la Juve chiede una cifra fuori mercato

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche gli azzurri sarebbero interessati a Fabio Miretti della Juve:

"Si allena in attesa che la Juve dia il via alla preparazione pre campionato e di conoscere meglio il proprio futuro. Dopo la buona stagione di crescita in prestito al Genoa, la prima lontana da Torino dopo aver fatto l’intera trafila giovanile alla Juve, il centrocampista è alla ricerca di un contesto che possa valorizzarlo. Tudor lo apprezza molto ma nel ruolo di trequartista potrebbe esserci troppo traffico per riservargli uno spazio adeguato.

Piuttosto c’è il Napoli che avanza sulle sue tracce, per volontà di Manna che era già il suo direttore sportivo in bianconero prima in Primavera e poi in Next Gen. La Juve è disposta ad ascoltare le proposte sulla base di 20-30 milioni: una forbice che si potrebbe assottigliare eventualmente con l’inserimento di una parte variabile e delle proiezioni di rendimento futuro. Nessun discorso avviato ad ora, anche se il fronte campano appare più caldo rispetto all’ipotesi Bologna".