Milan, colpo Estupinan: visite mediche e poi partirà per Hong Kong

Pervis Estupinan ha fatto il suo arrivo in Italia e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il nazionale ecuadoriano è appena atterrato all'aeroporto di Linate e adesso si sottoporrà alle visite mediche e alla firma con i rossoneri. L'acquisto di Estupinan costa al Milan circa 17-18 milioni di euro, mentre il terzino sinistro classe ’98 in arrivo dal Brighton firmerà un contratto fino al 2030 da circa 2,5 milioni netti l’anno. Nelle prossime ore adesso Estupinan sosterrà le visite mediche a Milano, poi partirà per Hong Kong, dove raggiungerà i compagni impegnati nella tournée asiatica sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per il laterale di piede mancino si tratta di un ritorno in Italia: fu tesserato dall’Udinese nel 2016, ma restò solo tre giorni prima di essere girato al Granada.