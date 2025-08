Sportitalia: "no" del Napoli al terzino destro, l'obiettivo è un altro! Si decide dopo la Casertana

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: nuovi aggiornamenti dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia. Ecco quanto riportato sul suo canale YouTube

Si d√† per certo l'arrivo di un terzino al Napoli, quando il Napoli¬†il terzino adesso non lo sta cercando, almeno a destra. Il Napoli sta cercando di comprare qualcuno a sinistra e quindi son cose che vanno verificate, ci sono dei momenti che vanno scanditi. Per Gutierrez del Girona non √® una cosa che si definir√† a breve, perch√© il Napoli vuole prima valutare, non vuole fare mosse istintive e infatti non hanno ancora deciso se affondare il colpo. Pu√≤ darsi che avvenga domani, ma dipende solo dal Napoli. Se il Napoli vuole, chiude Gutierrez in 5 minuti, ma vogliono aspettare prima la partita amichevole di domani con la Casertana. Poi si tireranno le somme e si decider√† su che tipo di calciatore orientarsi, se un esterno basso in grado di giocare anche pi√Ļ alto, oppure si decider√† di aspettare ancora un altro po', tenendo conto che ci sono anche delle situazioni da risolvere in uscita.