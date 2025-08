Napoli Casertana live, segui l'amichevole su CalcioNapoli24: ospiti arrivati al Patini | DIRETTA VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta da Castel di Sangro dell'amichevole Napoli-Casertana. Dopo sei giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, ci sarà la seconda amichevole degli azzurri. Oggi 4 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 10) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà la Casertana, che milita nel campionato di Serie C.

Amichevole Napoli Casertana: diretta video da Castel di Sangro

Dalle ore 8:45 saremo in diretta per il post-partita di Napoli-Casertana. Con i nostri inviati Russo, Cacciola e Covino, dopo il match il post-partita con le interviste ai protagonisti e gli Highlights Video di Napoli-Casertana. E stileremo i Top & Flop con le pagelle della terza amichevole di stagione.



9:00 - I tifosi azzurri stanno prendendo posto sugli spalti, formazioni ufficiali in arrivo.

8:45 - Leggera pioggia su Castel di Sangro in questi minuti. La Casertana intanto è già arrivata allo stadio.

Probabili formazioni Napoli Casertana: le scelte di Conte

È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Casertana, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.

QUI NAPOLI - Verrà dato spazio a chi non ha giocato - o giocato poco - contro il Brest: in porta si alterneranno Contini e Ferrante, in difesa spazio a Zanoli, Obaretin e D'Angelo con Beukema che non ha giocato 90 minuti con il Brest, in mezzo al campo Anguissa, Hasa e Coli Saco, in attacco poker formato da Simeone, Sgarbi, Lukaku, Ambrosino. Da valutare gli assenti degli ultimi giorni: Meret, Olivera, Buongiorno, Juan Jesus, McTominay, Gilmour, Marianucci e Vergara.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

SSC Napoli-Casertana: la probabile formazione

Di seguito quindi la probabili formazioni di Napoli-Casertana: